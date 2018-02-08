Руководство крупнейшего в мире порнохостинга Pornhub решило избавиться от фейкового порно со знаменитостями, которое было создано с помощью нейросетей. Об этом сообщает Motherboard.

«Мы не допускаем подобного контента и удаляем такие ролики, как только узнаем о них», — заявили в пресс-службе Pornhub. Подобное видео противоречит правилам сайта, потому что создается без согласия их участников. Таким образом, фейковое порно приравняли к порномести.

Такие же шаги предприняла соцсеть Twitter и Reddit, благодаря которой фейковое порно широко распространилось в интернете. Пользователь Reddit под ником Deepfakes опубликовал первые реалистичные порнографические ролики с участием Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт и другими знаменитостями, добавив их лица к телам порноактрис с помощью нейросетей. Позже он выложил инструкцию для самостоятельного генерирования подобных видео.