Руководство крупнейшего в мире порнохостинга Pornhub решило избавиться от фейкового порно со знаменитостями, которое было создано с помощью нейросетей. Об этом сообщает Motherboard.

«Мы не допускаем подобного контента и удаляем такие ролики, как только узнаем о них», — заявили в пресс-службе Pornhub. Подобное видео противоречит правилам сайта, потому что создается без согласия их участников. Таким образом, фейковое порно приравняли к порномести.

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Такие же шаги предприняла соцсеть Twitter и Reddit, благодаря которой фейковое порно широко распространилось в интернете. Пользователь Reddit под ником Deepfakes опубликовал первые реалистичные порнографические ролики с участием Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Тейлор Свифт и другими знаменитостями, добавив их лица к телам порноактрис с помощью нейросетей. Позже он выложил инструкцию для самостоятельного генерирования подобных видео.

Сайт Reddit заблокировал сообщество Deepfakes в соответствии правилами сайта, запрещающими публикации порнографического материала без согласия лиц в кадре. Перед блокировкой в сообществе состояли более 90 тысяч человек.