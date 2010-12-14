Эти фотографии были сделаны в течение одного дня в марте 2007 года, в городе Флинт, штат Мичиган. Несколько церквей объединили усилия для борьбы с преступностью, посетив места, где были совершены акты насилия. Они пришли, чтобы очистить и благословить эти места. Люди хотели изменить Флинт.
Прихожане посетили районы города, в которых наблюдалась наиболее криминогенная обстановка, и школу, где многие ученики уже заражены ВИЧ. В каждом месте разные пасторы из разных церквей произносили проповеди.
Молодой человек наблюдал за процессией из окна своей спальни и начал молиться. Один из пасторов, заметив это, попросил его выйти и присоединиться к собравшимся.
Несколько женщин-пасторов из местных церквей весь день ходили по городу, произнося молитвы с воздетыми к небу руками.
Местыне церкви придают особое значение эвангилистсткой вере. На парковке в одном из райнов верующие призывали людей из соседних домов выйти на улицу и прочитать молитву вместе с ними.
Эта стоянка была последним пунктом шествия. Зажатая между железнодорожными путями и ночным клубом, она постоянно становится местом стычек различных группировок города. На этом месте погибло наибольшее число людей.
Юноша отстал от процессии, чтобы в одиночестве произнести свою собственную молитву.
Мужчина молится во время проповеди на стоянке, где было совершено несколько убийств. Одной из важнейших проблем для борьбы с приступностью во Флинте является то, что свидетели отказываются называть имена преступников, опасаясь за собственную жизнь. Они верят в «уличное правосудие».