Эти фотографии были сделаны в течение одного дня в марте 2007 года, в городе Флинт, штат Мичиган. Несколько церквей объединили усилия для борьбы с преступностью, посетив места, где были совершены акты насилия. Они пришли, чтобы очистить и благословить эти места. Люди хотели изменить Флинт.