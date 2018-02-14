Для съемок клипа на сингл I'm Glad Лопес наняла Дэвида Лашапеля, которому пришла в голову идея положить в основу видео историю фильма 1983 года «Танец-вспышка». Практически все было воспроизведено в мельчайших деталях, начиная от костюмов и сценографии, заканчивая углами, под которыми сняты те или иные кадры. Цель — добиться эффекта ретро была достигнута.



К съемкам Лопес подошла довольно серьезно. Для нее было важно, чтобы в кадре все смотрелось органично и натурально. Певица участвовала в каждой стадии монтажа клипа и ее расстройству и злости не было предела, увидев, что ретуши подверглось тело. Так, бедра Лопес сделали более худыми, на что исполнительница тотчас потребовала вернуть все на место.