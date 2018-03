Видео на сингл со второго альбома британки Эми Уайнхаус снимал фотограф и режиссер Адам Фриш, сотрудничающий с Maroon 5, Years & Years, Florence And The Machine, а также крупными компаниями, например Hyundai, и до некоторого времени с American Apparel. За клип к одному из самых важных треков в своей карьере Эми была выдвинута на «Грэмми», однако награда в номинации «Видео года» ушла Рианне c Umbrella.



Сопродюсером сингла Rehab стал Марк Ронсон. В одном из интервью он признался, что песня родилась по пути в магазин в Нью-Йорке. По словам Рондона, Эми рассказывала Марку про попытку ее отца отправить девушку на лечение от наркотической зависимости, на что Уайнхаус отвечала: «Нет, нет, нет». На 50-й церемонии вручения «Грэмми» трек ввзял три награды в номинациях «Песня года», «Запись года» и «Лучшее женское поп-выступление».