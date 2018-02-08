В сети появился клип MGMT на песню Me and Michael с нового альбома Little Dark Age, который выходит завтра, 9 февраля.

В клипе можно увидеть множество киноцитат, исполненных в пародийном ключе, особенно это касается фильмов Дэвида Кроненберга («Экзистенция», «Видеодром»). По сюжету музыканты возвращают утраченную славу, украв песню, но в итоге правда всплывает наружу.

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По словам музыкантов, на создание песни их вдохновил европейский синтипоп, изначально она называлась Me and My Girl, но этот вариант показался им скучным.

Little Dark Age станет четвертой студийной пластинкой MGMT и первой с 2013 года. В треклист войдет десять композиций. Группа уже выпустила два клипа — на заглавную песню Little Dark Age, а также на песню When You Die.