Со старинного дома на Малой Дмитровке, 25, строение 3 убрали скульптуры атлантов и закрыли фасад плиткой. Речь идет о доходном доме архитектора Густава Гельриха, построенный в 1913 году. «Теперь тут глухая стена, заложенная плиткой, а весь декор уничтожен. Собственник таким способом реконструировал здание, по некоторым данным, под отель», — написал на своей странице в Facebook координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

Административно-техническая инспекция Москвы проведет проверку. Теперь, как обещают в Москомархитектуре и ОАТИ, виновным грозит штраф и предписание вернуть исторический облик дому.