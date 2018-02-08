Квентин Тарантино вновь подвергся критике после скандала с Умой Турман. Режиссера обвинили в оправдании сексуального поведения Романа Полански. Издание Jezebel обнародовало интервью Тарантино 15-летней давности, в котором он заявил, что у Полански был секс с несовершеннолетней. По его мнению, это не является изнасилованием, «девочка сама этого хотела», к тому же, как выразился автор «Криминального чтива», речь идет об «американской морали».

«Он не насиловал 13-летнюю. Это было изнасилование с точки зрения закона…[Тарантино использовал в интервью юридический термин statutory rape — изнасилование по статутному праву] У него был секс с несовершеннолетней. Это не изнасилование. Я думаю, когда вы используете слово «изнасилование», вы говорите о жестоких действиях, когда человека швыряют на пол — одно из самых жестоких преступлений в мире. Вы не должны разбрасываться словом «изнасилование». Это все равно что разбрасываться словом «расизм». Оно не относится ко всем случаям, когда люди его используют», — сказал Тарантино.

Полански официально обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году. Он тогда пошел на сделку со следствием и признал свою вину, но в итоге сбежал в Европу из опасений, что суд все-таки поменяет приговор на более суровый. Долгие годы Полански числился в розыске США. В конце 2017 года департамент полиции Лос-Анджелеса в Калифорнии начал новое расследование в отношении Полански. Американка Марианна Барнард заявила, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было 10 лет.

В минувшие выходные Ума Турман впервые рассказала о пережитом сексуальном насилии, домогательствах продюсера Харви Вайштейна и аварии на съемках фильма «Убить Билла», в которой актриса обвинила Квентина Тарантино. Вскоре после этого Квентин Тарантино прокомментировал заявления Турман. По его словам, инцидент с аварией стал «одним из самых больших сожалений в его жизни». Режиссер также прислал актрисе видео с кадрами аварии, в доступе к которому Турман отказывали долгие годы.