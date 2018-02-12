24 января в рамках запуска Jaguar E-PACE в России компания Jaguar Land Rover совместно со школой кино и телевидения «Индустрия» представили проект «Jaguar E-PACE. Переверни игру». Это серия короткометражных роликов, которые сняли студенты «Индустрии», c Jaguar E-PACE в главной роли и неожиданной развязкой.

Финал предстоит выбрать самим пользователям сети: в комментариях под видео они могут оставить свой вариант развития событий. Лучшая предложенная идея ляжет в основу сценария, по которому будет отснят конец ролика.

Премьера Jaguar E-PACE в России запланирована на март 2018 года.