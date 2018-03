По признанию исполнителя, трек был вдохновлен легендарными женщинами в мировой истории, а видео — это чествование прекрасных дам всех рас и национальностей. В съемках приняли участие не только танцовщицы Уильямса The Baes, но также жена Фаррелла Хелен Ласичан и Келли Осборн. В результате получилось видео, где каждый кадр — услада для глаз.



Снял клип Луис Серверо, который также работал над видео к Come Get It Bae — другого популярного трека Фаррелла с альбома G I R L.