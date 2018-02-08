На YouTube-канале Sony Pictures Entertainment вышел первый трейлер «Венома» — отдельного фильма о злодее из комиксов Marvel про Человека-паука.

По сюжету в журналиста Эдди Брока, которого играет Том Харди, вселяется инопланетное существо Веном. В спин-оффе также играют Мишель Уильямс и Вуди Харрельсон. Режиссером картины выступил Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Зомбиленд»). В России картина выйдет в октябре 2018 года.

Официальный русскоязычный трейлер.

Ранее Том Харди уже играл другого злодея — в фильме про Бэтмена «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 2012 года он исполнил роль Бейна.