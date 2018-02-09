Максим Чацкий

30 898 000 — чистая прибыль на 31 декабря 2016 года

293 390 000 — выручка от продажи

1367 пицц за день однажды приготовили в Краснодаре

29 пицц в год съедает один постоянный клиент

1 702 800 килограммов моцареллы в год уходит на производство пицц

8 869 724 выпекается пицц за год, или не менее 24 в минуту

С «Додо пицца» я впервые познакомился только в этом году, когда в один из февральских вечеров так задержался на работе, что не успевал попасть в магазин до закрытия. Я обратил внимание на новую пиццерию, которая работала в поздний час. Пиццу я заказываю часто, но прежде не встречал такого подхода к работе с клиентом: на сайте после оформления заказа мне предложили перейти на страницу с веб-камерой, которая в прямом эфире транслировала процесс приготовления. Еще порадовало обещание: «Если мы не привезем заказ за 60 минут, вы получите пиццу бесплатно». С тех пор бесплатную пиццу я получил раза три, и иногда мне даже хочется, чтобы разносчик опоздал.

«Додо Пицца» существует с 2011 года, а первая пиццерия появилась в далеком Сыктывкаре. Открыл ее Федор Овчинников, которому тогда было 29 лет. Археолог по образованию, изначально он не занимался кулинарным бизнесом — был совладельцем сети книжных магазинов, и долю свою продал после кризиса 2008-го. Перед тем как запустить собственный проект Федор набирался опыта в других сетях подобного типа: Papa John’s и Sbarro. Для открытия первого заведения молодой предприниматель зарегистрировал ООО «Пицца венчур». Стартового капитала ему не хватало, и в соучредители он привлек инвестора. Тот вложил 1 200 000 рублей, получив 75% компании. Вклад Овчинникова был в три раза меньше, но уже спустя три месяца после начала работы он выкупил долю партнера.

Первый год работы при одном заведении «Додо Пицца» закончила с выручкой в 7 400 000 рублей. Ожидается, что по итогам 2017-го оборот всей сети составит уже четыре миллиарда рублей. В ноябре прошлого года у компании было 13 собственных пиццерий и 239 франчайзинговых. При этом компания пока еще только начинает завоевывать главные потребительские рынки России — Москву и Петербург.

Пробовать свои силы за границей «Додо» начала раньше, чем в Москве. Первая зарубежная точка была открыта в октябре 2014 года в Румынии. В США заведение открылось в марте 2016 года в городке Оксфорд штата Миссисипи. Работать на американском рынке «Додо» стала через собственную компанию, поставив цель за десять лет открыть в стране 400 точек.

Стремительный рост компании не может объясняться только маркетингом или качеством продукции. По словам Федора, «Додо» не существовала бы без двух принципиальных вещей. Первая — интернет. Команда проекта создала Dodo IS — собственную информационную платформу, которая в режиме онлайн контролирует работу пиццерий по всему миру. Управлением Dodo IS занимается учрежденная Овчинниковым в 2013 году компания «Додо систем», которой он владеет единолично.

Вторая особенность — открытость. Это, говорит Федор, сработало лучше всякой рекламы: «C 2006 года я публикую в интернете все свои доходы и расходы. Когда моя пиццерия стала успешной, мне начали писать люди, которые хотели открыть такой бизнес в своем городе. Так я нашел сильных партнеров-франчайзи, а их отчеты об успехах, в свою очередь, привлекали новых партнеров».

Федор полностью исключает вариант продажи бизнеса. «Для меня счастье не в том, чтобы продать компанию гигантам, заработать много денег и сидеть на яхте. Я счастлив в процессе. Он интересный", — объясняет бизнесмен. Возможно, поэтому он не боится время от времени задирать своих грозных конкурентов. В ноябре 2017-го Федор выложил в открытый доступ письмо от исполнительного директора «Domino's Pizza Россия», в котором тот потребовал от создателя «Додо» удалить из всех аккаунтов упоминания Domino’s. Включая рассказы о том, как американская сеть пиццерий размещает свою рекламу возле каждой новой точки «Додо» в Москве. Федор пообещал сделать с письмом то же самое, что когда-то совершил директор Domino’s c подобным запросом от Subway: сжечь его. ¦