Клип на трек австралийского музыкального вундеркинда Flume — это редкий шанс увидеть сиднейскую оперу такой, какой она остается в тайне от миллионов посетителей. Видео было снято всего лишь за одну ночь при полном отстутствии людей и работающего персонала. По сути, на площадке и в здании была только съемочная команда и Flume. Сам исполнитель называет клип любовным письмом родному городу: «Я люблю путешествовать, но нет ничего лучше, чем быть дома, особенно когда дом — это такое потрясающее место как Сидней».



За хореографическую часть клипа отвечал танцор из труппы Австралийского балета Каллум Линнан.