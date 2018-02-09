Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск к зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте CAS.

«Процесс, организованный МОК для создания списка приглашенных российских спортсменов для участия в Олимпийских играх из России, нельзя назвать санкциями», — говорится заключении арбитража. Также отмечается, что комитет все же пригласил на Олимпиаду других российских спортсменов в индивидуальном порядке.

На Играх не смогут выступить многие ведущие спортсмены российской сборной, в том числе Виктор Ан, Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Ксения Столбова, Ольга Фаткулина, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Юлия Скокова, Валерий Ничушкин, Максим Вылегжанин и другие.

Международный олимпийский комитет положительно встретил эту новость. В официальном твиттере МОК отметили, что решение CAS «поддерживает борьбу с допингом и дарит ясность каждому спортсмену».

IOC Statement on CAS: We welcome this decision which supports the fight against doping and brings clarity for all athletes. #PyeongChang2018 #Olympics — IOC MEDIA (@iocmedia) February 9, 2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) также одобрило заключение CAS. «Это решение стало приятной новостью для WADA. Такой же она будет для спортсменов и всех, кто заботится о чистоте спорта и честности Игр», — говорится в заявлении главы агентства Крейга Риди.

5 декабря 2017 года Исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, разрешив поехать в Южную Корею только «чистым» спортсменам — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.