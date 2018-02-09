18 февраля с 13:00 до 21:00 «Редакция Елены Шубиной» проведет мероприятие в Электротеатре «Станиславский», приуроченное к своему десятилетию.

В программе: авторские чтения, публичные дискуссии, распродажа книг, а также неформальное общение. Откроет праздник читательский марафон по книге городской прозы «Москва: место встречи» с участием ее авторов. Среди чтецов — Майя Кучерская, Денис Драгунский, Марина Москвина.

Кроме того, в рамках вечера пройдет старт второго сезона проекта «Книжный кутеж. 17 страница» с участием писателя Дмитрия Глуховского. В рамках мероприятия читатели смогут встретиться с Сергеем Шаргуновым, Леонидом Юзефовичем, Дмитрием Воденниковым, Павлом Басинским, Галиной Юзефович, Андреем Геласимовым, Алексеем Варламовым, Юрием Буйдой, Мариной Вишневецкой, Олегом Лекмановым и подписать у них книги.