Корейский актер Тео Ю сыграл Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова «Лето», лидер группы «Звери» Роман Билык (Зверь) в картине играет Майка Науменко, а Ирина Старшенбаум — жену Майка, сообщает «РИА Новости». Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений Науменко, его жены и Цоя.

Журнал Variety 3 февраля опубликовал первые кадры со съемок, включая фото исполнителя главной роли, но позже удалил их. По данным издания, съемки уже завершены, а картина может выйти во второй половине 2018 года.

Съемки картины начались в июле 2017 года. Кирилл Серебренников говорил, что «это будет летняя музыкальная история про любовь совсем молодых людей, которые любят и играют рок-н-ролл». Работу над фильмом приостанавливали в августе 2017 года из-за ареста режиссера по делу о хищении бюджетных средств.



