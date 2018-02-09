Рэпер Витя АК-47 выпустил новый короткий клип, чье призвание стать вирусным. Ролик под названием «#бэкком» посвящен рекламе кэшбэк-сервиса.

В новом треке рэпер продолжает развивать тему, которую поднял в «Азино три топора»: оказывается, деньги можно не только потратить, но и вернуть обратно.

Предыдущий клип «Азино три топора», записанный в рамках рекламной кампании онлайн-казино, был опубликован в сентябре 2017 года и за короткое время превратился в мем. В сети стали появляться разнообразные пародии на вирусное видео.