Архив пресс-службы

Покрас Лампас — человек известный далеко за пределами стрит-арта, совсем недавно художник появился в программе Юрия Дудя, посвященной героям «новой России». Его легко узнаваемые росписи с каллиграфией можно увидеть не только в России, но и Риме, и в Лондоне.



А 1 февраля специально для гостей вечеринки, посвященной запуску мужского аромата Y от Yves Saint Laurent Beaute, он устроил художественный перфоманс. Рассказываем, что нужно знать о художнике прямо сейчас.

1. Руки Покраса часто покрыты пятнами краски. Это не татуировки или позерство, он действительно постоянно работает. Мы встретились в перерыве в работе над одним из его последних проектов — раскраски нового клуба на бывшей территории Бадаевского пивзавода.

2. То, что делает Покрас, называется «каллиграффити». Это новый термин, который происходит от комбинации слов «каллиграфия» и «граффити». Покрас Лампас — официальный амбассадор этого движения.

3. Покрас Лампас — не просто набор букв, как у многих других стрит-артистов. Имя художника происходит от когда-то популярного в стрит-арт тусовке выражения «пойти покрасить», а «лампас» — просто самая абсурдная рифма, которую он смог придумать.

Архив пресс-службы

4. Настоящее имя Покраса Лампаса — с Арсений Пыженков. Но это вскоре поменяется. Художник уже подал на новый паспорт и официально станет Покрасом Лампасом. Это должно упростить многое, в частности, заказ билетов. Так, был случай, когда художнику выписали авиабилет на имя Покрас, и пришлось его менять.

5. Туннель от Атриума до Курского вокзала раскрашен только наполовину. Причина в том, что часть его принадлежит торговому центру, а часть — РЖД, и последние отказались предоставить свой отрезок туннеля Покрасу.

6. Покрасу понадобилось всего полтора часа, чтобы раскрасить пятиметровую букву Y. Это произошло во время специального перформанса на Хлебозаводе в рамках сотрудничества с брендом YSL. «Я хотел сделать что-то большое, что-то дикое с точки зрения количества краски». Это была настоящая импровизация: «Я писал свои мысли о будущем, о культуре, немножко о космосе, о вдохновении. Что приходит в голову в процессе работы — то я и пишу».

Архив пресс-службы

7. Покрас родом из подмосковного города Королев и много времени провел в пригородных электричках, рассматривая граффити на ограде вдоль железнодорожных путей. Это подстегнуло интерес Покраса к стрит-арту. Он начал рисовать в 15−16 лет и активно влился в стрит-арт жизнь столицы.

8. Покрас в прошлом занимался татуировками. Он работал с несколькими известными студиями, но бросил это дело года три назад.

«Татуировка — очень личная вещь, я как художник понимаю, что я вложу очень много сил и времени, но в итоге это будет работа для одного человека».

9. Сейчас Покрас живет и работает в Санкт-Петербурге. Переезд случился пару лет назад. «Все очень просто, Петербург — город для творчества, Москва — город для бизнеса. В Питере можно сосредоточиться на себе и в такой творческой медитации пробыть три-четыре месяца».

10. За пять лет не появилось ни одно тэга поверх раскрашенной Покрасом Лампасом арки в Екатеринбурге. «У меня была идея покрыть полностью всю арку, включая и пол, и потолок, и стены, и столбы, и кондиционеры, и все, что там было. Я расписал все так, что не осталось ни единого свободного места».