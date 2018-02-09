Главу женского объединения в законодательном собрании Калифорнии и одного из лидеров движения против харассмента #MeToo Кристину Гарсиа обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Даниэль Фиерро, который работал у другого депутата, рассказал, что в 2014 году Гарсиа подошла к нему после игры в софтбол, «погладила его по спине, сжала ягодицы и попыталась дотронуться до его промежности». В Гарсиа отношении сейчас ведется расследование.

Депутат заявила, что не помнит за собой такого поведения, поскольку это идет вразрез с ее ценностями, а также подчеркнула, что все обвинения в домогательствах необходимо воспринимать всерьез, и пообещала участвовать в расследовании.

Check out TIME Magazine's latest issue recognizing CA State Assemblymember Cristina Garcia '99 @AsmGarcia as a «Silence Breaker.» pic.twitter.com/wkuhagblX6 — Pomona College (@pomonacollege) December 15, 2017

Кристина Гарсиа также известна тем, что входит в число «нарушителей тишины» (The Silence Breakers), которые первыми публично заговорили о сексуальных домогательствах и поддержали подобные заявления. В декабре 2017 года журнал Time назвал «Человеком года» каждого участника «нарушителей тишины».