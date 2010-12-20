Мусоросжигательный завод рядом с городом Ачерра.
Пастух Марио Канавачиуло на своей заброшенной земле рядом с заводом, 1 июля 2010 года. Каннавачиуло — одна из сотен фермерских семей, чей бизнес и чью жизнь погубили сброс токсичных отходов и мусоросжигательный завод, возведенный на деньги государства рядом с их землей.
Стадо Канавачиуло (около 3000 овец) погибло от отравления диоксином. Из всего хозяйства осталось всего несколько коз. Брат Марио — Энзо умер вскоре после этого. Вскрытие показало, что уровень диоксинов, пуринов и полихлорированных бифенилов в 30 раз превышал допустимые нормы.
Дорога к вулкану Везувий, последний раз извергавшемуся в 1944 году, пролегает через густой лес. Благодаря питательным веществам, поступающим в почву после активности вулкана, область Кампания имеет одну из самых плодородных почв во всей Европе.
Деятельность мафии Каморра нанесла колоссальный ущерб сельскому хозяйству и привела к росту преступности и экологической деградации знаменитого вулкана.
Каморра — неополитанская мафия. Возникла в XVII веке и в XIX веке, в период реставрации Бурбонов, пользовалась активной поддержкой монархистов. Сейчас маштабы преступной деятельности Каморры не имеют аналогов в Европе. 47% итальянцев поддерживают идею ввести войска в Неаполь для борьбы с Каморрой.
Асия Керчиелло страдает от диабета, Болезни Хасимото (воспаление щитовидной железы — Esquire), гипертонии и рака матки. Ее проблемы со здоровьем начались после того, как токсичные отходы начали сбрасывать в оросительный канал Васко-Сан-Соссио, который проходит через ее участок.
Теперь Васка-Сан-Соссио уже не выполняет функцию орошения. По решению властей, ток воды в нем был перекрыт, чтобы предотвратить распространение отходов. Тесты показывают, что земля все еще отравлена, а люди продолжают страдать от заболеваний, вызванными загрязнением почвы и воды.
Один из способов борьбы с загрязнением окружающей среды, который предпринимают власти: накрыть отходы плотным водонепроницаемым брезентом.
Неаполь раскинулся у подножия вулкана Везувий.
Городские отходы попадаются на глаза повсюду в окрестностях Неаполя.
Врачи называют местность между городами Марильяна, Нола и Ачерра «Треугольник смерти» из-за непомерно высокого для аграрной территории уровня загрязнения почв и вод.
Франческо Чиполлетта — сотрудник Федерального департамента лесного хозяйства — документирует, найденные в сельской местности свалки городского мусора. Департамент лесного хозяйства является государственным учреждением, чья цель нахождение и утилизация отходов.
Из-за бюрократических проволочек процедура вывоза мусора и его утилизации может занять годы.
Народ сплетничает после свадьбы, Неаполь.
Последние 20 лет Каморра методично свозит мусор и токсичные отходы с севера страны в «Треугольник смерти». Специалисты дали этой преступной группе имя «экомафия».
Дженарро Эспозито, активист-эколог, врач и член некоммерческой организации «Врачи за охрану окружающей среды», живет в Марильяно. В течение нескольких лет Эспозито сотрудничал с Федеральным департаментом лесного хозяйства и помогал им бороться с загрязнением своей родины.
Подобные карьеры раньше служили основным местом захоронения токсичных отходов. Вредные вещества быстро всасывались в почву и попадали в грунтовые воды.
Сельскохозяйственная продукция региона высоко цениться по всему миру и является одним из ключевых продуктов экспорта итальянской кухни.
Джузеппе Эспозито, местный фермер и экс-полицейский из Марильяно. Сейчас в отношение него ведется расследование. Его подозревают в пособничестве мафии.
Теперь Эспозито выращивает органическую пищу и осуждает действия мафии. Проблемы со зрением у него начались в то же время, что и начало мафиозной кампании по нелегальному сбросу мусора.
Первозданная красота пейзажей, сотворенная Везувием, еще не исчезла полностью.
Онколог Антонио Марфелла является ведущим специалистом в регионе, кто исследует, как загрязнение влияет на рост раковых заболеваний.
Типичная часть пейзажа — старые телевизоры и компьютеры. Хотя организованную преступность нельзя списывать со счетов, местные жители тоже немало способствуют загрязнению родного региона.
Сейчас некоторые фермеры взялись за возрождение Кампании. Они высаживают свою продукцию на почве, перевезенной из других областей страны.
Бруна Джамбарделла из Марильяно страдает от ослабления иммунной системы в связи с высоким уровнем токсичных веществ в подземных водах. Как только Бруна стала питаться продуктами, выращенными на фермах нового типа, ее состояние улучшилось.
В 2008 году Антонина Вассалло, член Каморры, признался в том, что он руководил захоронением токсичных отходов в сельской местности неподалеку от Неаполя.