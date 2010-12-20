Теперь Васка-Сан-Соссио уже не выполняет функцию орошения. По решению властей, ток воды в нем был перекрыт, чтобы предотвратить распространение отходов. Тесты показывают, что земля все еще отравлена, а люди продолжают страдать от заболеваний, вызванными загрязнением почвы и воды.