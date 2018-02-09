В Пхенчхане перед открытием зимних Олимпийских игр построили «самое черное здание в мире» — временный павильон Hyundai, который британский архитектор Азиф Хан создал с помощью материала Vantablack Vbx2. Об этом сообщает The Guardian.

Материал Vantablack поглощает более 99% света и из-за отсутствия отраженного цвета человеческий глаз воспринимает его как пустоту, провал в черную дыру.

Стены павильона на самом деле вогнутые, а фасад строения также окружен стержнями разной высоты с лампочками, создающими иллюзию звезд. Внутри павильона располагается белоснежная мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту.

Cамое черное в мире вещество в 2015 году представили ученые Национальной физической лаборатории Великобритании, его предназначение — использование в оборонной промышленности и космонавтике, для маскировки стелс-самолетов и спутников. Vantablack выполнен из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, когда фотоны попадают на материал, они практически не отражаются, а превращаются в тепло.

Vantablack absorbs 99.97% of light pic.twitter.com/onWWZNBF9a — Vala Afshar (@ValaAfshar) February 9, 2018