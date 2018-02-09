В Пхенчхане перед открытием зимних Олимпийских игр построили «самое черное здание в мире» — временный павильон Hyundai, который британский архитектор Азиф Хан создал с помощью материала Vantablack Vbx2. Об этом сообщает The Guardian.

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Материал Vantablack поглощает более 99% света и из-за отсутствия отраженного цвета человеческий глаз воспринимает его как пустоту, провал в черную дыру.

Стены павильона на самом деле вогнутые, а фасад строения также окружен стержнями разной высоты с лампочками, создающими иллюзию звезд. Внутри павильона располагается белоснежная мультисенсорная инсталляция, которая выплескивает 25 тысяч капель воды в минуту.

Cамое черное в мире вещество в 2015 году представили ученые Национальной физической лаборатории Великобритании, его предназначение — использование в оборонной промышленности и космонавтике, для маскировки стелс-самолетов и спутников. Vantablack выполнен из нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге, когда фотоны попадают на материал, они практически не отражаются, а превращаются в тепло.

В 2016 году художник Аниш Капур приобрел эксклюзивные права на этот материал. «Представьте настолько черное пространство, что по мере того, как вы входите в него, вы теряете понимание того, кем вы являетесь, а также чувство времени. Что-то происходит на уровне вашего эмоционального «я», и в этой дезориентации вы можете найти внутри себя что-то еще», — сказал Капур. Многие представители арт-сообщества негативно отреагировали на то, что художник «монополизировал» самый черный цвет для своих работ.