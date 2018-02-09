Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж
В плеере доступны все возможности оригинального Winamp: можно загружать свои MP3-файлы, создавать плейлисты, регулировать эквалайзер. Кроме того, поддерживаются визуальные оболочки (скины) от старых версий Winamp. Проигрыватель доступен по
Плеер создали студенты Джастин Фрэнкел и Дмитрий Болдырев в 1997 году. В начале 2000-х проигрывателем пользовались десятки миллионов человек. В ноябре 2013 года компания AOL, владеющая плеером, объявила, что отказывается от проекта, и его разработка прекратилась.
«Официально заявляем, что Winamp прекращает свое существование! Веб-сайты Winamp.com и ru.Winamp.com станут недоступны после 20 декабря 2013 года. Поэтому успейте скачать последнюю версию до этого дня. Выражаем благодарность всем, кто был с нами на протяжении 15 лет! Ушла легенда… Ушла эпоха… Винамповская эпоха», — говорилось в