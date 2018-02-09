Разработчик из Калифорнии Джордан Элдредж создал браузерный эмулятор Winamp классического образца 2003 года версии 2.9 — культового медиаплеера, которым пользовались во всем мире.

В плеере доступны все возможности оригинального Winamp: можно загружать свои MP3-файлы, создавать плейлисты, регулировать эквалайзер. Кроме того, поддерживаются визуальные оболочки (скины) от старых версий Winamp. Проигрыватель доступен по ссылке .

Плеер создали студенты Джастин Фрэнкел и Дмитрий Болдырев в 1997 году. В начале 2000-х проигрывателем пользовались десятки миллионов человек. В ноябре 2013 года компания AOL, владеющая плеером, объявила, что отказывается от проекта, и его разработка прекратилась.