Накануне вечером стая гринд была обнаружена рядом с островом Борой. Ночью охотники окружают стаю лодками, расположив их широким полукругом. Затем лодки медленно загоняют гринд в бухту, блокируя им путь в открытый океан.
Охота на гринд на Фарерских островах практикуется с десятого века. Многие фарерцы считают ее важной частью своей культуры и истории.
Стаю гринд загнали в мелководный залив рядом с городом Клаксвуйк. Охотники стучат по бортам своих лодок, чтобы напугать гринд и заставить их плыть к берегу.
Охотники забивают гринд на мелководье. После этого животные истекают кровью на берегу.
Гринды — род млекопитающих из семейства дельфиновых. Их длина варьируется от 3,5 до 8,5 метров, а вес составляет около 800 кг.
Самый быстрый способ убить гринду — это перерубить ей позвоночник ближе к голове.
Ежегодно на Фарерских островах забивается около 950 гринд.
Несмотря на то, что охота проходит глубокой ночью, большая часть жителей города собирается на берегу, чтобы принять в ней участие или просто посмотреть.
Убийство гринды считается на Фарерских островах важным этапом во взрослении каждого юноши.
Охота сопровождается хоровым пением и танцами.
Мясо и жир гринд делятся между жителями общины.
В прошлом гринды составляли важную часть рациона жителей Фарерских островов, на которых из-за плохого климата очень сложно выращивать овощи и зерновые культуры. Однако в последнее время вкусовые предпочтения фарерцев меняются, и мясо гринд употребляется в пищу в гораздо меньших объемах.