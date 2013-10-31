В прошлом гринды составляли важную часть рациона жителей Фарерских островов, на которых из-за плохого климата очень сложно выращивать овощи и зерновые культуры. Однако в последнее время вкусовые предпочтения фарерцев меняются, и мясо гринд употребляется в пищу в гораздо меньших объемах.