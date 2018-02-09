Хоакин Феникс стал основным претендентом на главную роль в фильме про Джокера — одного из ключевых антагонистов в комиксах и фильмах про Бэтмена. По данным издания Variety, Феникс уже подписал контракт на участие в картине, осталось дождаться официального подтверждения студии Warner Bros.

Продюсер спин-оффа — обладатель «Оскара» Мартин Скорсезе, режиссером картины станет Тодд Филлипс, снявший фильмы «Впритык», «Мальчишник в Вегасе» и «Старски и Хатч». По информации Hollywood Reporter, Филлипс сначала рассматривал на главную роль Леонардо Ди Каприо.

Название картины про Джокера пока не утвердили. Действие будет разворачиваться в 1980-х годах и расскажет предысторию персонажа, до его встречи с Бэтменом. По словам создателей, фильм будет снят в жанре криминальной драмы и не будет похож на традиционные фильмы о супергероях.

В других фильмах о Бэтмене роль Джокера исполняли Хит Леджер, Джек Николсон, Джаред Лето и Сезар Ромеро.