10 февраля в 21:00 состоится премьера музыкального эксперимента телеканала ТНТ — проекта «Песни». Продюсерами проекта стали Максим Фадеева (MALFA) и Тимати (Black Star). Перед ними стоит непростая задача — построить в России новый шоу-бизнес. После первого отборочного тура продюсеры выберут 20 участников.

Победителя шоу определят зрители телеканала. Набравший наибольшее число голосов участник станет лучшим артистом страны и получит 5 млн рублей, а продюсеры лично решат, кто из участников подпишет контракт с их лейблами.