Депутат Госдумы Наталья Поклонская презентовала в Москве книгу «Преданность Вере и Отечеству». В сборник вошли ее публичные выступления периода «Крымской весны», фотографии из личных архивов, а также многочисленные интервью, где она рассказывает о первом уголовном деле в отношении активиста «Евромайдана», меджлисе крымских татар, вымышленном муже, прозвище «няш-мяш», борьбе с «Матильдой» и суррогатным материнством. Esquire познакомился с покупателями книги и узнал, зачем они пришли на встречу с Поклонской.

За полчаса до начала презентации второй этаж торгового дома «Библио-Глобус» до отказа переполнен людьми. Дедушка в пиджаке с российским гербом на значке заметно нервничает и поправляет обертку букета с красными розами. Две бабушки-подружки родом из Симферополя ищут, куда повесить шубы. Шумная компания студентов академии Следственного комитета хочет сесть поближе, чтобы сделать удачные фотографии экс-прокурора Крыма. Журналисты федеральных телеканалов обескуражены отсутствием фуршета. И это не считая тех, кто теснится на лестнице и первом этаже в надежде на встречу с Поклонской. Там стоят несколько никому не известных писателей, которые несут в подарок Наталье свои книги о Николае II. Они восторженно говорят что-то о хрупком теле, внутри которого запрятан кремень невиданной силы.

Кто-то признается, что зря будет стоять на лестнице, ведь Поклонская нужна для любования, а как политик слаба. Всеобщую возню прерывает сотрудница «Библио-Глобуса». Она проверяет, как работают микрофоны и предупреждает публику, что никаких диспутов на презентации быть не должно. Только вопросы.

— Прошу вас встретить Наталью Владимировну достойно и вести себя корректно! Не забывайте, что мы находимся на главной книжной площадке Москвы! — бодро и настойчиво отчеканивает она.

Через пару минут охранники раздвигают высокие ширмы, улыбчивая Поклонская элегантно цокает каблуками в сторону столика с книгами. Ее сопровождает директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов. Чтобы его фамилию запоминали с полпинка, в момент знакомства он указывает на свой лоб. Издание, как сказано на его официальном сайте, считается одним из самых патриотичных в России. Лобанов произносит патетичную речь о том, что Крымская весна 2014 года вдохновила и обрадовала очень многих россиян. «Вы одна из героев и олицетворений этого события», — говорит он, обращаясь к Поклонской, и спрашивает как там дела в Крыму.

Пока публика с интересом слушает сладкоголосую песню о Керченском мосте, трассе «Таврида», новом терминале симферопольского аэропорта и других масштабных стройках, мы перешептываемся с руководителем фонда «Наследие Крыма», председателем общественной организации «Народный контроль» Анастасией Ивановой. Красное платье особо выделяет ее даже на галерке. Она радостно пишет кому-то в мессенджере, где сейчас находится, а затем с игривым блеском в глазах рассказывает, что вела «на местах» работу с нашумевшим фильмом «Матильда».

— Я учусь в академии генеральной прокуратуры, и меня восхищает, что Наталья Владимировна не боится напрямую обращаться по острым вопросом к Чайке. Мы однажды встречались, обсуждали культурно-историческое наследие Крыма и то, как безбожно расхищаются государственные дотации. Вы представляете, какой груз ответственности она берет на себя? А сколько у нее недоброжелателей! Конечно, она заслуживает восхищения, — парирует Анастасия и принимается любовно перелистывать «Преданность Вере и Отечеству».

Первым из гостей слово берет житель Клина Рашид Шидаков. Он сразу дает понять, что презентация книги депутата Госдумы, в сущности, не должна ничем отличаться от приема граждан по личным вопросам.

«Наталья, вы знаете, что в Клину происходит? Там построили мусорный полигон».

— Люди просто не могут там жить! Только вы можете нам помочь! Хочу, чтобы вы стали главой города! — парирует Рашид. Зал громко и коротко аплодирует. Поклонская обещает вникнуть в суть проблемы и разобраться, но только после того, как Рашид направит в Госдуму письменное обращение.

Эстафету перехватывает пожилой мужчина в свитере с оленями. Он забывает, что надо задать вопрос, и тоже предлагает Поклонской шефство.

— Мы на вас смотрим как на человека с четкой гражданской позицией. Как вам идея создать почвенническое движение? Постепенно можно будет превратить его в партию, которая борется за власть. Ну а вообще лично я вас вижу как минимум генеральным прокурором, а как максимум — президентом нашей Родины! Вы ведь человек с героическим прошлым!

— И настоящим, — добавляет кто-то из зала.

Публика вновь единодушно осыпает Поклонскую аплодисментами. Внезапным предложением недовольны лишь двое. «Каким еще президентом! Пожалейте женщину!» — шикает на толпу бодрый дядечка с офицерской выправкой.

Увесистая стопка книг Поклонской едва не падает у него из рук. Часть он обещает отправить друзьям в Новосибирск и Челябинск. Не видит главой страны Поклонскую и женщина с седым пучком на голове, напоминающая заведующую сельской школы. Она обиженно бормочет себе под нос что-то про эмансипацию и давней детской мечте «хоть немного побыть в шкуре президента». В ответ Поклонская напоминает, что у нас один президент, имя его всем хорошо известно, а она чувствует, что находится на своем месте. «Сила в правде, а работать нужно по совести», — говорит депутат, как будто намекая публике, что в России помимо президента есть еще один национальный супергерой — Данила Багров.

Чтобы напомнить людям о книге, Лобанов пояснил, что все вырученные с продаж средства будут направлены на благотворительность. Поклонская следом заверила публику, что гонорар ей не нужен. Отказалась она и от звания писателя.

— Мне было страшно, я не знала, с чего начинать книгу. Я же не писатель. Я знаю, как сшивать материалы уголовного дела и что начинать дело надо с постановления о возбуждении. А с чего начинать написание книги? Не знаю. Поэтому когда ко мне пришли сотрудники из издательства, я сказала, что идея хорошая, только покажите мне, как это делается, — сказала Поклонская.

Она добавила, что после скандала с «Матильдой» вовсе не исчезла, как некоторые подумали, а усердно работала дома над книгой.

Вопрос о творческих планах депутату не задали, но она рассказала, что планирует собрать воспоминания о референдуме в Крыму, как только появится немного свободного времени. Если этого не сделать, то события Крымской весны рискуют стать художественным вымыслом, а не народной памятью.

— Крымский референдум — золотая страничка нашей истории, — сказала Поклонская с волнительным придыханием. — Она содержит частичку души каждого человека. Поэтому наши наследники должны знать, как мы себя ощущали весной четырнадцатого года.

Одухотворенную речь депутат дополнила историей о немощной бабушке-крымчанке, которая в день референдума не могла сама дойти до избирательного участка. «Она не шла, ее несли. Вот так она хотела поставить галочку за Россию и возвращение Крыма!» — сказала Поклонская.

Встреча завершается через полтора часа. Поклонники с книгами устремляются к столу с депутатом, безжалостно толкая друг друга. Издатель пытается усмирить толпу.

«По одному! Два шага назад! Я вас очень прошу, отойдите!» — яростно кричит издатель.

Кажется, что ему бы сейчас не помешал заградительный кордон. А если его не будет, то обязательно появится едкий дым от горящих покрышек.

Книга Поклонской «Преданность Вере и Отечеству» состоит из трех частей, классического авторского введения и заключения. Всего 318 страниц. В аннотации сказано, что она поможет читателям «лучше узнать и оценить Наталью Поклонскую как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека, не боящегося в любых условиях стоять на стороне истины и откровенно высказывать свое мнение». Изображения Николая II в книге чередуются с фотографиями из личного архива депутата. Вот она на праздновании дня прокуратуры, у памятника погибшим в ВОВ прокурорским работникам, а вот — с главой Крыма Сергеем Аксеновым и на акции «Бессмертный полк» в 2016 год, куда пришла с иконой царя. В день презентации книгу продавали за 569 рублей.