В Лос-Анджелесе покончила жизнь самоубийством голливудский продюсер Джилл Мессик. Родственники Мессик написали открытое письмо, в котором частично возложили вину за произошедшее на продюсера Харви Вайнштейна и актрису Роуз Макгоуэн. Письмо опубликовало издание The Los Angeles Times.

Джилл Мессик было 50 лет. По словам ее родственников, у нее было диагностировано биполярное расстройство. Они также подчеркнули, что продюсер поддерживала движение против домогательств #MeToo и каждую женщину, решившуюся рассказать о травматичном опыте. Мессик долгие годы боролась с депрессией, которая усугубилась после того, как разгорелся секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна. Дело в том, что Джилл Мессик была менеджером Роуз Макгоуэн в 1997 году. Она организовала встречу актрисы с Вайштейном на фестивале «Сандэнс» — именно тогда предположительно произошел эпизод с изнасилованием, о котором потом заявила Макгоуэн, одной из первых обвинив Вайштейна публично. Имя Джилл Мессик тоже стало часто мелькать в СМИ, потому что Макгоуэн обвиняла ее в бездействии.

«За последние несколько месяцев многие женщины выступили с обвинениями против Харви Вайнштейна, в том числе Роуз Макгоуэн, которая неоднократно общалась с прессой, нанося удар не только по своему предполагаемому насильнику, но и по многим другим. Одной из них стала Джилл, которая предпочла хранить молчание перед лицом клеветнических заявлений Роуз против нее, опасаясь затронуть многих других решившихся сказать правду. Она решила не подливать масла в огонь, позволяя своему имени и репутации быть запятнанными, хотя она не сделала ничего плохого. Она никогда не выбирала путь публичной фигуры, этот выбор у нее отняли», — говорится в письме.

По словам родственников, Макгоуэн рассказала Мессик о домогательствах Вайштейна, не упоминая слова «изнасилование», и Джилл сразу сообщила об этом начальству, которые заверили ее, что разберутся с проблемой, после чего этот вопрос решали уже без ее участия.

«Несмотря на то, что журналисты играют важную роль в разоблачении «хищников», мы наблюдаем безответственные решения и склонность к сенсационности, которая приводит к непоследовательному повествованию. Средства массовой информации являются мощным инструментом и не должны восприниматься легкомысленно. Большинство людей были бы в ужасе, если бы их имя появилось в крупной международной новостной истории, не говоря уже об их фотографии. Мы не можем забывать о том, что средства массовой информации — это страшный инструмент, который нельзя использовать без разбора, даже непреднамеренно, для создания новых жертв», — пишут родственники Джилл.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. Сюжет о сексуальном насилии в деле Харви Вайнштейна появился с публикацией статьи The New Yorker.