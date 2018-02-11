Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», вылетевший 11 февраля в 14:21 из московского аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

В Транспортной прокуратуре сообщили, что все находившиеся на борту Ан-148 погибли в авиакатастрофе. Новостной сайт Урал56.ру опубликовал список пассажиров самолета.

По данным сайта Flightradar24 (отслеживает перемещения самолетов), Ан-148 «Саратовских авиалиний» перестал передавать сигналы о своем местонахождении через несколько минут после взлета в районе деревни Аргуново.

Flightradar

По факту крушения Ан-148 следственное управление СКР на транспорте завело уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). СК рассматривает «все возможные версии» случившегося, включая погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние машины.

Как сообщил источник «Московского комсомольца» в Ространснадзоре, самолет эксплуатировался с нарушениями. Их выявили в ноябре 2017 года. В ходе проверке нашли нарушения при замене масла и промывке фильтра воздушного стартера. По данным издания, такие работы на самолете проводились не каждые 375 летных часов, как положено, а каждые 750.

По данным сайте Russianplanes.net самолет с бортовым номером RA-61704 совершил первый регулярный рейс в июне 2010 года. Он эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал на внутренних и зарубежных направлениях, а в 2016 году был передан «Саратовским авиалиниям». В пресс-службе авиакомпании сказали, что «претензий к состоянию Ан-148 не было».

Как пишет The Bell, в гражданских пассажирских перевозках Ан-148 почти не используется, в России пассажиров на них возят только «Саратовские авиалинии» (6 самолетов с учетом разбившегося) и иркутская авиакомпания «Ангара» (5 самолетов).