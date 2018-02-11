Пассажирский самолет Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», вылетевший 11 февраля в 14:21 из московского аэропорта Домодедово в Орск, потерпел крушение в Раменском районе. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
В Транспортной прокуратуре сообщили, что все находившиеся на борту Ан-148 погибли в авиакатастрофе. Новостной сайт Урал56.ру
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По факту крушения Ан-148 следственное управление СКР на транспорте завело уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). СК рассматривает «все возможные версии» случившегося, включая погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние машины.
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Летчик-испытатель Александр Лавриков в эфире «Ъ FM»