В США объявили победителей премии Гильдии сценаристов Америки, пишет Deadline.

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» выиграл фильм «Прочь», а картина «Зови меня своим именем» получила премию за лучший адаптированный сценарий.

Сериал «Рассказ служанки» получил премию как лучший драматический и новый сериал. «Большую маленькую ложь» признали лучшим сериалом с адаптированным сценарием. В категории «Лучший комедийный сериал» одержал победу «Вице-президент».

Награду за лучший сценарий документального фильма получил фильм «Джейн» Бретта Моргена.