Тина Тёрнер и Айк Тёрнер — Proud Mary

Айк Тёрнер встретил свою будущую жену Тину (ее настоящее имя Мей Буллок) в клубе в Сент-Луисе в 1957 году. Вскоре после знакомства пара съехалась, и Айк предложил основать группу Ike and Tina Turner Revue (поговаривают, что музыкант попросил Энн сменить имя на тот случай, если она решит покинуть группу и вокалисту придется её заменить). В 1962 году пара поженилась, а в 1971 выпустила свою, пожалуй, самую популярную и успешную песню — кавер на Proud Mary группы Creedance Clearwater Revival. В браке Айк и Тина прожили не так уж и долго — всего лишь 14 лет. Причиной развода стали обвинения жены в насилии.



Джонни Кэш и Джун Картер — It Ain't Me, Babe

Одна из самых красивых пар прошлого столетия Джонни Кэш и Джун познакомились на бэкстейдже Grand Ol Opry в Нэшвилле в 1950 году. Спустя 14 лет вышла их первая совместная песня It Ain't Me, Babe. В 1968 певец сделал предложение своей будущей жене прямо во время выступления в одном из городов в Канаде. Их брак продлился до 2003 года: 15 мая умерла Джун, а спустя 4 месяца, 12 сентября, из жизни ушел Джонни. ​



Сонни и Шер — I Got You Babe

Сальватор Боно и Шерилин Саркисян, которых мы знаем как Сонни и Шер, познакомились в Лос-Анджелесе. Встреча стала судьбоносной и позже привела к тому, что пара начала работать вместе. В 1965 году музыканты выпустили одну из главных песен в их совместной карьере I Got You Babe. В 1975 году исполнители развелись и только через 12 лет объединились для выступления со своим хитом во время вечерного шоу Дэвида Леттермана. Сонни всегда видел Шер как сольную исполнительницу, однако девушка настаивала на том, чтобы они выступали в паре. Так певица боролась со своим страхом сцены.



Уитни Хьюстон и Бобби Браун — Something In Common

Отношения Уитни Хьюстон и Бобби Брауна — это типичный пример того, что происходит, когда хорошая девочка связывается с плохим парнем. Сложно найти более обсуждаемую (не в самом хорошем смысле) пару, чем эти две суперзвезды, познакомившиеся в 1989 году во время церемонии вручения премии Soul Train Awards. В 1992 музыканты поклялись друг другу в вечной любви, а в 1994 году выпустили хит Something In Common, вошедший в четвертый студийный альбом Бобби Брауна.



Фейт Эванс и Notorious B.I.G. — One More Chance

Одна из самых красивых музыкальных пар 90-х познакомилась на фотосессии. Брак был заключен в 1994 году незадолго до выхода дебютного альбома одного из самых влиятельных рэперов в индустрии. Трек One More Chance вышел 6 июня 1995 года, а уже 31 июля получил статус платинового. Хит возглавил верхушки хип-хоп и R&B чартов, а в горячей сотне Billboard достиг второй позиции.



Бейонсе и Jay-Z — Crazy In Love

История самой успешной пары в музыкальной индустрии, чьи отношения всегда держались как можно дальше от прессы и камер, началась в 2002 году. В мае 2003 года мир услышал Crazy In Love — абсолютный хит Бейонсе, который не теряет популярности и сегодня. Трек был написан будущим мужем Би в ночь перед выходом дебютной пластинки певицы. Сингл был включен в список 500 величайших песен всех времен, а на 46-й церемонии вручения «Грэмми» удостоился двух наград как «Лучшая R&B песня» и «Лучшая рэп коллаборация». В 2008 году Бейонсе и Jay-Z поженились, воспитывают троих детей и, судя по всему, все также crazy in love.



Cardi B и Offset — Lick

В прошлом году Cardi B и Offset записали совместный трек Lick, который вошел в альбом певицы Gangsta Bitch Music, Vol.2. Сейчас самая обсуждаемая рэп-исполнительница 2017 года готовится выйти замуж за одного из самых обсуждаемых рэперов.​ К слову, автор хита Bodak Yellow сказала «да» во время совместного выступления музыкантов в Филадельфии. На глазах изумленной публики и не менее изумленной певицы 25-летний музыкант встал на одно колено, достав из кармана кольцо стоимостью $550 тысяч.



Diplo и M.I.A. — Paper Planes

Музыканты познакомились в одном из ночных клубов Лондона еще в нулевых. Позже Diplo приложил руку к созданию одного из главных клубных хитов M.I.A. «Paper Plans». Трек вошел во второй студийный альбом исполнительницы Kala. В треке звучит сэмпл песни Straight To Hell группы The Clash. В 2009 году сингл Paper Plans получил «Грэмми» в номинации «Запись года». Песня насчитывает огромное количество ремиксов. Рэперы T.I. и Jay-Z пошли еще дальше, использовав сэмпл трека в записи Swagga Like Us.

Причиной расставания двух популярных музыкантов стала зависть Diplo по отношению к своей девушке. По словам самого продюсера, он был зол и расстроен, когда узнал, что M.I.A. подписала контракт с крупным рекорд-лейблом.



Cassie и Diddy — Must Be Love

Шон Комбс и Кэсси Вентура, они же P Diddy и Cassie, познакомились в 2007 году. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, у пары завязался роман, из которого в 2009 родился сингл Must Be Love. Песня получила положительные отзывы у критиков, среди которых авторы The Guardian, Billboard, Rap-Up. Сингл быстро разлетелся на ремиксы, а многие артисты, включая Busta Rhymes, Джей Коула, Жака Грина и Трея Сонгза, использовали сэмпл Must Be Love в своем творчестве.



Сиара и Future — Body Party

О своих отношениях Сиара и Future объявили в январе 2013 года за 2 месяца до выхода сингла. В октябре того же года пара обручилась, в мае 2014 у них родился сын, а через 3 месяца после рождения ребенка Сиара расторгла помолвку и разорвала отношения с рэпером. Что же до Body Party, то, по признанию певицы, песня появилась весьма органически. Future не только помогал писать текст и продюсировать трек, но также появился и в официальном видео на сингл.