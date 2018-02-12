Генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман подал иск против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, его брата Бобби Вайнштейна и Weinstein Company. Об этом сообщается на сайте Генпрокураторы Нью-Йорка.

Иск подан в связи с сексуальными домогательствами. «В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации», — заявил Шнайдерман.

В результате расследования, которое длилось четыре месяца, прокуратура взяла интервью у сотрудников компании, ее руководителей и тех, кто заявил о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. В иске говорится, что Харви Вайнштейн угрожал своим сотрудникам смертью, оказывал давление, заявляя о связях с влиятельными политиками и спецслужбами, и предлагал актрисам продвижение в карьере в обмен на секс.

В заявлении прокурора также отмечается, что у продюсера работали три специальные группы сотрудников, преимущественно женского пола. Первая группа включала в себя сотрудниц, которые сопровождала Вайнштейна на мероприятиях, чтобы «способствовать его имиджу секс-завоевателя». Вторая группа сотрудников занималась планированием сексуальной жизни продюсера, а третья — подбирала работу для тех, кто уступил домогательствам Вайнштейна.

По информации The New York Times , прокуратура объявила об иске в день предполагаемой продажи Weinstein Company и тем самым сорвала сделку. Компанию, которая с октября 2017 года пытается избежать банкротства, намеревались купить за 500 миллионов долларов.

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