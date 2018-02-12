Рэпер Кендрик Ламар запретил любую съемку его концертов. Об этом объявили организаторы последнего тура Ламара, сообщает The Guardian.

Ранее подобный шаг предприняли музыканты Джек Уайт, Принс и Алиша Киз, запретив поклонникам записывать их выступления на камеры смартфонов. Однако Кендрик Ламар пошел еще дальше, отказав в съемке профессиональным фотографам и журналистам. Идание отмечает, что запрет ввели для защиты бренда Ламара, а также для того, чтобы привлечь новых зрителей на его шоу.

Большая часть доходов в музыкальной индустрии основывается на прибыли, получаемой от концертных туров, но это не главная причина волнений известных музыкантов. За последние годы многие исполнители столкнулись с тем, что смартфоны фанатов, с их многочисленными вспышками, с возможностью мгновенно делиться любой информацией в соцсетях, беззастенчиво вторглись на территорию сокровенной атмосферы концертов, которая подразумевает большую самоотдачу артиста, а значит — вовлеченность аудитории.

Несколько дней назад Кендрик Ламар выпустил клип на трек All the Stars, записанный совместно с r'n'b-исполнительницей SZA. Эта песня входит в саундтрек к «Черной пантере», который продюсирует Кендрик Ламар.

В конце января Кендрик Ламар получил «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом» (Damn.), «Лучшее рэп-исполнение с вокалом» (Loyalty), «Лучшее рэп-исполнение» (Humble), «Лучшая рэп-песня» (Humble) и «Лучший клип» (Humble).