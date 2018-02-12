На YouTube-канале Look Mum No Computer появилось видео, демонстрирующее работу электронного органа, который был создан с помощью синтезатора и 44 Ферби.

По словам Сэма, блогера канала, инструмент может брать различные ноты и издавать странные звуки, а на его создание ушло несколько месяцев.

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«Хотят отчислить за безобидную пародию»
Далее «Хотят отчислить за безобидную пародию»

Название канала отсылает к выражению «Мама, смотри, я еду без рук!» (Look Mum No Hands), но тут блогер управляет не велосипедом, а показывает, как создавать электронную музыку без помощи компьютера.

Блогер также представил ролик, где можно посмотреть, как создавался электроорган из Ферби.

На канале Look Mum No Computer можно посмотреть и другие причудливые музыкальные инструменты — скажем, из спиннеров и электрогитары, при этом есть и более серьезные вещи, например, полностью аналоговая 100-осцилляторная дрон-машина.