На церемонии церемонии открытия Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане компания Intel устроила световое шоу. Во время мероприятия 1 218 дронов (новый рекорд, предыдущий компания установила, сделав шоу из 500 дронов. — Esquire) Shooting Star изображали в воздухе разные фигуры, в том числе олимпийскую эмблемы из пяти колец.

Intel

Рекорд позже будет занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Intel

Беспилотники оборудованы цветными светодиодами и могут летать до 20 минут на одном аккумуляторе. Движение дронов регулируется с помощью компьютера.

Intel

Компания хотела устроить световое шоу прямо на стадионе, но из-за требований безопасности его сделали заранее, а на Играх показали в записи, пишет Wired.

Intel

Intel провела тестовые полеты в Финляндии, чтобы проверить устойчивость дронов к работе на морозе.