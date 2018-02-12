Создатели короткометражного боевика Kung Fury объявили на своей странице в фейсбуке, что снимут вторую часть фильма про кунг-фюрера Адольфа Гитлера.

На следующей неделе состоится официальный анонс сиквела, а съемки начнутся в конце этого лета. Создатели боевика также представили первую иллюстрацию к фильму, из которой можно понять, что продолжение будет не менее гротескным.

facebook / @kungfuryofficial Первая иллюстрация к будущему фильму, которую создали Иван Рейс, Марсело Майоло, Хосан Гонсалес и Алексис Зиритт

В первом фильме, который длится полчаса, рассказывается о полицейском из Майами по прозвищу Kung Fury. Он отправляется в прошлое, чтобы сразиться с кунг-фюрером Адольфом Гитлером, но случайно попадает в место с викингами и динозаврами, которые могут стрелять лазерными лучами из глаз.

В конце 2013 года на краудфандинговой платформе Kickstarter открылся сбор средств на пародийного экшна Kung Fury — авторы представили трейлер, и зрителям он очень понравился. За короткий срок были собраны необходимые средства и уже в мае 2015 года короткометражку представили на Каннском кинофестивале. Позже фильм выложили в широкий доступ.

Фильм снят в ностальгическом духе боевиков 80-х и изобилует киноцитатами.