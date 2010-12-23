Big Trigg отдыхает после выступления в B. B. King Blues Club.
Big Trigg общается с моделью на бульваре Сансет. Рэперам из Нью-Йорка приходится часто ездить в Лос-Анджелес, где расположены ведущие звукозаписывающие компании.
Big Trigg раздает автографы в перерыве баскетбольного матча в Бостоне.
Big Trigg с товарищем Itchy Finga Sha.
Big Trigg готовит крэк. Доходы от его продажи пойдут на покупку одежды, оплату студии и удовлетворение других потребностей обычного нью-йоркского рэпера.
Big Trigg в доме одного из своих клиентов аккуратно пересчитывает пакетики с крэком.
Товарищ рэпера по прозвищу Don с отцом и с пистолетом.
Big Trigg с собакой у себя дома.
Big Trigg в гостях у друзей.
Пока звукорежиссер сводит новый трек, Big Trigg может позволить себе короткий перекур.
Перед сочинением текста новой песни Big Trigg много раз прослушивает музыку. Часто он пишет песню за одну ночь, работая несколько часов без перерыва и подкрепляя свои силы травкой и коньяком.
Big Trigg и Itchy Finga Sha выступают в B. B. King Blues Club.
Big Trigg отдыхает с друзьями в одном из клубов Манхэттена.
Молодой рэпер пудрится в студии звукозаписи.
Krupt, вице-президент звукозаписывающей компании Tha Row.
Рэперу YYkkes помогает в творчестве словарь рифм.