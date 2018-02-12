Австрийский режиссер Михаэль Ханеке выступил с критикой движения #MeToo. Об этом сообщает The Guardian.

«Это новое пуританство, окрашенное ненавистью к мужчинам, идущее по пятам движения #MeToo, беспокоит меня», — заявил Ханеке.

По его словам, в условиях современности, когда из-за давления общественности фильмам могут отказать в финансировании, не получилось бы снять картины, которые являются классикой кинематографа, например, картину 1976 года «Империя чувств» режиссера Нагисы Осимы. Ханеке добавил, что не согласен с тем, что актеров, которых подозревают в сексуальных домогательствах, вырезают из фильмов и сериалов.

Это не имеет никакого отношения к тому факту, что каждый случай сексуального и какого-либо другого насилия — против женщин или мужчин — должен быть осужден и наказан. Но охоту на ведьм нужно оставить в Средних веках.

Ханеке также отметил, что находит отвратительной «истеричную предвзятость, которая сейчас распространяется» вместе с движением #MeToo.

В октябре 2017 года несколько десятков женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, после чего эту тему стали широко обсуждать в СМИ. В результате появилось движение против харассмента #MeToo и благотворительный фонд Time's Up.

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