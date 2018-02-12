Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо станет председателем жюри 75-го Венецианского кинофестиваля, сообщает Variety.

«Быть председателем жюри Венецианского кинофестиваля — большая честь для меня и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью», — сказал режиссер.

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера отметил, что дель Торо «олицетворяет собой великодушие, любовь к фильмам, обращенную не только в прошлое, но и в будущее, а также страсть к кинематографу, которая способна вызвать эмоции, повлиять на людей и в то же время заставить их задуматься.»

В прошлом году фильм «Форма воды» Гильермо дель Торо получил «Золотого льва» на 74-м Венецианском кинофестивале. Кроме того, эта картина претендует на 13 «Оскаров».

Венецианский кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября 2018 года.