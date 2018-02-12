Скончался Дмитрий Соловьев, продюсер и актер, сыгравший в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Соловьева Дмитрия Сергеевича», — говорится в сообщении.

По информации РБК , его похоронят на Троекуровском кладбище 14 февраля. Причина смерти не сообщается.

Студия Тритэ Кадр из фильма «Нежный возраст» (2000)

Дмитрий Соловьев дебютировал в кино в 1991 году в фильме своего отца «Дом под звездным небом». Он также был соавтором сценария к фильму Сергея Соловьева «Нежный возраст», в котором исполнил главную роль, и продюсировал картину «Ке-ды».