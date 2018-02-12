Компания «Яндекс» изменила свой логотип больше года назад, однако но никто не обратил на это внимания. При этом перемены, которые произошли с логотипом, пусть на первый взгляд и небольшие, но существенные.

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Один из создателей логотипа, графический дизайнер Илья Рудерман рассказал, как изменилось лого и почему компания пришла к такому шагу. «В 2013—2014 годах в «Яндексе» начался редизайн всех продуктов — появился новый чистый шрифт «Яндекс Санс», новая логотипная конструкция, — и стало понятно, что логотип нужно почистить», — отметил Рудерман.

Было понятно, что логотипный шрифт нужно делать на основе того самого «Яндекс Санса», который мы тогда разрабатывали. Задача непростая: нужно было соединить две разные графики — новый «Яндекс Санс» и имеющийся логотип, узкий гротеск с признаками гуманистичности.

«Чтобы решить эту задачу, мы создали кастомную версию шрифта и почистили лого — так общая и довольно разная графика стала более гармоничной и сбалансированной», — объяснил Рудерман.

type.today
Наглядная разница между старой и новой версией

Подробнее об изменениях, произошедших с логотипом и о том, с какими проблемами столкнулись дизайнеры, можно прочитать здесь.