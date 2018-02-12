Компания «Яндекс» изменила свой логотип больше года назад, однако но никто не обратил на это внимания. При этом перемены, которые произошли с логотипом, пусть на первый взгляд и небольшие, но существенные.
Один из создателей логотипа, графический дизайнер Илья Рудерман
Было понятно, что логотипный шрифт нужно делать на основе того самого «Яндекс Санса», который мы тогда разрабатывали. Задача непростая: нужно было соединить две разные графики — новый «Яндекс Санс» и имеющийся логотип, узкий гротеск с признаками гуманистичности.
«Чтобы решить эту задачу, мы создали кастомную версию шрифта и почистили лого — так общая и довольно разная графика стала более гармоничной и сбалансированной», — объяснил Рудерман.
Подробнее об изменениях, произошедших с логотипом и о том, с какими проблемами столкнулись дизайнеры, можно прочитать