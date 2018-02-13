Instagram работает над введением новой функции: приложение будет оповещать пользователей, когда кто-то сделает скриншот их «истории». Об этом сообщает TechCrunch.

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Эту информацию можно будет узнать из списка людей, посмотревших публикацию: если один из них сделает скриншот, то возле его имени отобразится специальный значок.

Функция находится в стадии тестирования и работает у небольшого числа пользователей. В компании не уточнили, когда планируется выпуск финального обновления.

По информации The Next Web, нововведение можно нетрудно обойти, если воспользоваться другими приложениями, которые позволяют сохранять «истории».