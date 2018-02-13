Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум получила премию Председателя Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина, сообщает «Интерфакс».

«Премия председателя такова, что подчас бывает ожиданная, а иногда неожиданная. Она связана с выдающимися нашими деятелями искусства. На этот раз моя кандидатура — это человек, который находится в тяжелом состоянии. Это изумительный человек, честный, высокий профессионал. Это прекрасная женщина, которую знают все собравшиеся. Это Соня Апфельбаум», — сказал Калягин.

Премия председателя Союза театральных деятелей России — профессиональная награда, учрежденная в 2002 году. По решению Александра Калягина награду вручают за вклад в развитие театрального искусства России. Лауреату премии в этом году присуждается денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей. В прошлые годы наградой СТД удостоили Галину Волчек, Аллу Покровскую, Юрия Любимова, Чулпан Хаматову.

Софья Апфельбаум сейчас находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». По версии следствия, руководители студии выводили деньги, которые получили из бюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Следствие полагает, что Апфельбаум, курировавшая проект от Министерства культуры, согласовывала недостоверную отчетность организации.

Кроме Апфельбаум, обвиняемыми по делу проходят режиссер Кирилл Серебренников бухгалтер Нина Масляева, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Нина Масляева заключила сделку со следствием и дала показания на экс-коллег, она также признала свою вину, в то время как остальные фигуранты дела вину отрицают.