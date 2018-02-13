Масленица стала таким же важным событием в Никола-Ленивце, как летний фестиваль архитектуры «Архстояние». Традиционно для проводов зимы художник Николай Полисский строит конструкцию размером с пятиэтажный дом — и поджигает ее. В этом году тридцатиметровая скульптура будет напоминать «пламенную готику»: гореть будет готического вида собор. Чтобы лучше подготовиться к этому событию, Esquire предлагает вспомнить еще семь художников, которые разрушали свои или чужие произведения искусства с помощью огня. Кто-то — как Микеланджело — уничтожал свои работы, кто-то превращал горение в спектакль, кто-то использовал огонь как протест для своих акций.

Микеланджело и черновики

Племянник Микеланджело рассказывал, что в последние дни знаменитый живописец сжег большинство своих рисунков и предварительных набросков. А в феврале 1518 года попросил своего друга Леонардо Селлайо сжечь рисунки, которые оставлял в его доме — наброски к будущей росписи Сикстинской капеллы.

Почему так поступил Микеланджело доподлинно не известно, но есть несколько догадок. Одна из них заключается в том, что он хотел оставить после себя образ гения, которому удается получить правильный образ с первой же попытки — в то время как каждой картине предшествовало множество этюдов, набросков, исследований модели, которые он никогда не показывал публике, потому что считал их не слишком идеальными

Wikipedia

Балдессари и крематорий

Учитель Синди Шерман и один из отцов концептуализма Джон Балдессари сделал из сжигания своих работ отдельный проект. В 1970 он сжег в крематории все, что написал за полтора десятка лет до того. До конца 60-х он занимался по‑прежнему широко распространенным абстрактным экспрессионизмом, а после символического сжигания пошел по новому пути. Он занялся исключительно концептуальными работами, одна из первых называлась Pure Beauty — художник попросил специалиста по вывескам написать эти слова на холсте. Что до тех, старых работ, то художник сказал, что они по‑прежнему хранились у него в голове, но больше не были нужны ему в реальном мире.

David Wing/John Baldessari Studio

Йоко Оно и книги

В 1966 году британский концептуальный художник Джон Лэтэм, Йоко Оно и Густав Мецгер, создатель концепции «саморазрушающегося искусства», сложили башни из книг и подожгли их рядом с Британским музеем и другими культурными институциями. В ответ на вопрос о том, зачем это было нужно, Лэтэм сказал: «Возможно, сгорели самые основы культуры». Работа была приурочена к международному симпозиуму по саморазрушающемуся искусству, которое в 1966 году Мецгер организовал в Лондоне и пригласил венских акционистов, художников из движения «Флуксус», поэтов, музыкантов и психологов.

Это искусство художники считали средством борьбы с общественными и политическими проблемами: капитализмом, арт-дилерами, рынком. У каждого из художников была собственная работа-разрушение. Йоко Оно предлагала посетителям нанести ей удар ножницами, Ортиз разрушил пианино, а Мецгер рисовал кислотой.

flattimeho.org.uk

Энтони Гормли и фестиваль Burning man

Один из лучших современных скульпторов принял участие в главном фестивале про поджигание в 2006 году. Гормли славится своими огромными скульптурами, которые заставляют задуматься о том, что представляет собой человек, как он связан с обществом, пространством, природой — его «Ангел Севера» достигает 20 метров в высоту, а «Квантовое облако» — 30 метров. Его «Человек из отходов» весил 30 тонн и состоял их кроватей, столов, сидений для унитаза, пианино и разного мусора. Скульптуру строили шесть недель — сгорела она за полчаса. По идее Гормли в этом проекте груз мещанства превращался в чистую энергию.

REUTERS / Dylan Martinez

Урс Фишер и скульптуры друзей

Художник-провокатор из Швейцарии роет на выставках ямы в полу, разбивает стены и выставляет скульптуры дождя из трех тысяч капель. Его скульптуры гниют и тают, он строит привычные объекты из воска или хлеба, а иногда увеличивает до огромных размеров так, что плюшевый медведь c лампой на голове начинает весить 20 тонн.

Его работы с воском — одни из самых известных: несколько раз он изготовил из этого материала свой скульптурный портрет. Однако его программная работа — скульптура своих друзей Бруно и Йойо (их, кстати, два года назад показывал музей «Гараж») которые в ходе выставки тают, так что к концу проекта от них ничего не остается. А пока они плавятся и разрушаются, то заставляют зрителя думать о времени, руинах и античности.

Stefan Altenburger/ursfischer.com

Брюс Науман и книга другого концептуалиста

В 1969 году американский скульптор-концептуалист Брюс Науман сжег книгу другого американского художника Эда Рушея, которую он написал в 1964 году. Книга «Различные маленькие костры и молоко» включала в себя намеренно бессмысленную коллекцию тривиальных фотографий.

Науман сжег страницы этой книги и сфотографировал процесс. Из фотографий, что вышли в результате, он оформил собственную книги: обе сегодня занимают почетное место в истории книг, выпущенных художниками. Науман любил философа Витгенштейна, который мог довести любой аргумент до логического абсурда. Так же Науман поступил и здесь, когда назвал книгу «Сжигая маленькие костры» — костры уже горят, так что их невозможно поджечь.

MN Center for Book Arts

Павленский и двери

Акционист Петр Павленский методично устраивает «всемирный пожар революций». Он использует огонь в своих акциях, чтобы высказаться против феномена власти. Все началось с петербургских акций с покрышками машин, которые он уничтожил в знак солидарности с Майданом, потом последовало поджигание дверей государственных учреждений. Первой горела дверь ФСБ на Лубянке в июне 2016 года, художник назвал акцию «Угроза» и посвятил ее суду над режиссером Олегом Сенцовым. В октябре 2017 году Павленский поджег Банк Франции, который, по мнению художника, занял место символа власти и деспотии в стране.

В 2016 году «Угроза» была выдвинута на премию в области современного искусства «Инновация», но заявку отклонили — в знак протеста члены экспертного совета отказались от голосования в этой номинации.

AP/East News