Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео с роботом SpotMini, который напоминает собаку. Изначально у робота была «рука», с помощью которой он приносил «хозяину» пиво, но на последних демонстрациях «рука для пива» пропала.

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В обновленной версии SpotMini вернули механическую руку, с помощью которой он помог открыть дверь «безрукой» модели, после чего роботы умчались прочь.

В СМИ пришли к выводу, что такие перемены — вестник конца человечества

«Человечество обречено, роботы теперь могут открывать двери», — написали в Russia Today.

«Мы обречены: жуткие роботы SpotMini от Boston Dynamic научились открывать ДВЕРИ своим «друзьям»», — подчеркивает Daily Mail.

«Это на самом деле собака-робот из «Черного Зеркала»», — подытожило издание Fast Company.