Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео с роботом SpotMini, который напоминает собаку. Изначально у робота была «рука», с помощью которой он
В обновленной версии SpotMini вернули механическую руку, с помощью которой он помог открыть дверь «безрукой» модели, после чего роботы умчались прочь.
В СМИ пришли к выводу, что такие перемены — вестник конца человечества
«Человечество обречено, роботы теперь могут открывать двери», — написали в
«Мы обречены: жуткие роботы SpotMini от Boston Dynamic научились открывать ДВЕРИ своим «друзьям»», — подчеркивает
«Это на самом деле собака-робот из «Черного Зеркала»», — подытожило издание