Джастин Тимберлейк — Man Of The Woods

Пятый студийный альбом Тимберлейка ждали без малого пять лет. За прошедшее время расстановка сил в индустрии изменилась, вкусы слушателей поменялись, артисты рвутся экспериментировать со всем чем можно, прогресс не стоит на месте. От одного из самых успешных поп-исполнителей, которого принято считать инноватором и артистом, бегущим впереди всех, ждали многого.

Однако стоило ли раньше времени радоваться и раздавать авансы? Man Of The Woods — это качественно спродюсированная пластинка, которая собиралась уже хорошо известной командой музыкантов, с которой Джастин работает не первый десяток лет — здесь Фаррелл Уильямс, Timbaland и Danja. На деле получился альбом в 66 минут, на котором хитов уровня Cry Me A River или Mirrors нет. Пара треков вроде Filthy и Supplies, конечно, запоминаются, но не более. Хотя за попытку поженить R&B с кантри Тимберлейку стоит отдать должное.





Саундтрек к фильму «Черная пантера»

История помнит несколько случаев, когда от саундтрека к фильмам ждали очень многого. Когда для работы собирались команды лучших из лучших продюсеров и исполнителей, мудрили над коллаборацями, которые в принципе не могли бы случиться вне рамок работы над саундтреком, и такая плотность звездного населения на один трек приводила к общему краху или разочарованию. Просочившаяся информация о том, что куратором саундтрека к «Черной пантере» стал Кендрик Ламар, вызвала восторг и последовавшую за ним настороженность. Никому не хочется ошибаться. Особенно в Ламаре. И не надо. Потому что Кендрик и его команда во главе с основателем лейбла Top Dawg Entertainment проделали титаническую работу и представили миру первоклассный альбом, при прослушивании которого забываешь, что это музыка к фильму.

По большому счету Кендрик выпустил свою новую студийную пластинку, пригласив к работе друзей: Джеймса Блейка, Трэвиса Скотта, SZA, Винса Стейплза, The Weekend, Ab-Soul и других. Однако самое важное в альбоме — это то, что Ламару удалось пронести через весь лонгплей тему африканской музыки, снова обратиться к проблемам темнокожих в современном обществе и соединить звучание трех континентов в 50-минутной пластинке — рэп, R&B, африканский соул и хаус и поп из Южной Африки сквозь Калифорнию, Техас, Лондон и Эфиопию и до самого Торонто.





MGMT — Little Dark Age

Вспоминая два предыдущих альбома группы, складывается ощущение, что музыканты потеряли хватку, не беспокоились о том, что фанаты от них постепенно отворачиваются, да и показатели прослушиваемости на стриминговых площадках далеки даже от средних. Little Dark Age в дискографии группы — это как «Новая надежда» в «Звездных войнах»: когда все уже отчаялись и утратили веру, в самый важный момент приходит спасение. С самого первого трека She Works Out Too Much, который как лакмусовая бумажка показывает рост и развитие группы, вплоть до закрывающего Hand It Over, вся пластинка соткана из ревущих винтажных синтов, ленивого джаза и фанка.

Порой сложно поверить в то, что LDA — это продукт двух ребят, когда-то в шутку записавших трек, принесший им мировую славу и контракт с крупным лейблом. Рядом с настоящим фестивальным гимном One Thing Left To Try идеально соседствует инструментальная Days That Go Away, которая может стать ответом на то, как должен звучать чиллвейв в 2018 году, чтобы не быть отстойным. Конечно, найдутся композиции, которые отсылают к Empire Of The Sun и Metronomy, но в общем и целом, MGMT записали альбом, который может запомниться не хуже, чем сингл Time To Pretend.





Franz Ferdinand — Always Ascending

Пятая студийная работа мятежников от инди-рока Franz Ferdinand — это поистине отличная с точки зрения продюсирования и сборки пластинка. Однако этому механическому поп-року не хватает одной важной детали — эмоциональности. Конечно, вокал Алекса Капраноса заставляет девушек соблазнительно танцевать, но музыкально в этом паззле на хватает деталей. Желание фронтмена FF записать альбом с танцевальной музыкой, где будет сохранена сырая мощь инди-рока, не увенчалась успехом. Но если отбросить желание вдаваться в детали и не думать о том, что, кажется, ребятам надоело выпендриваться, то мы получим альбом, где есть несколько треков с весьма запоминающимися строчками.



Rhye — Blood

С момента выхода дебютной пластинки Woman пять лет назад успело поменяться многое. Однако, несмотря ни на что, Майку Милошу, оставшемуся в группе после ухода Робина Ганнибала, удалось записать второй альбом, который является более чем достойным продолжением первой пластинки Rhye.

На новом лонгплее все также мягко звучат фанковые гитары, синтезаторы, диско бас линии, а мягкий поп нежно переплетается с bedroom R&B, вокал Майка звучит деликатно и экспрессивно как никогда. Blood — это 42-минутное путешествие по очень нежным, почти что воздушным, шелковым 11 композициям, превращающимся в 11 настроений.





Рейвин Линэ — Crush

Мини-альбом 19-летней представительницы Чикаго Рейвин Линэ — это результат абсолютной магии и полного взаимопонимания с продюсером Стивом Лейси, который был счастлив поработать с восходящей звездой R&B. На их коллаборацию и дружбу Лейси смотрит как на залог прочных отношений, какие в свое время установились у Фаррелла с Келис, а у Timbaland с Aaliyah. Сравнение не из слабых, но как минимум не беспочвенное. Crush — прямое тому доказательство. Пластинка стала экспериментом, где музыканты плавают по волнам фанка и соула, отказываясь от конвенционального звучания, и где Рейвин играет своим фальцетом, как ей захочется.



Тинаше — Faded Love (ft. Future)

Рецепт лучших треков Тинаше заключается в следующем: они должны быть немного апатичными, слегка опьяняющими и необычайно чувственными. Сингл Faded Love, записанный при участии Future, именно из таких. Гипнотический даунтемпо R&B трек с проскакивающими нотками поп-музыки отлично впишется в плейлист, которому самое место в спальне поздно вечером.



Кендрик Ламар и Q-Tip — Want U 2 Want

Прошлым летом во время своего появления на фестивале в Нью-Йорке A Tribe Called Quest заявили о том, что то шоу стало последним американским выступлением, однако никто не сказал, что участники легендарной хип-хоп группы не выпускают музыку сольно. Так, например, Q-Tip представил свой совместный трек с Кендриком Ламаром Want U 2 Want во время своего радио щоу на Beats 1. Когда сингл был записан — неясно. Понятно одно — трек является отличным примером того, что такое старая и новая школы хип-хопа, соединенные воедино. Легкоузнаваемая читка Кендрика, скрещенная с классическим звучанием A Tribe Called Quest и, конечно же, партии Q-Tip, без которых песню представить сложно.







Пи Джей Харви — An Acre Of Land

Композиция была записана как саундтрек к триллеру «Темная река», вышедшему в прокат в этом месяце, An Acre Of Land в исполнении Пи Джей Харки — это новое прочтение известной британской фолк песни. Трек записывался вместе с композитором фильма Гарри Эскоттом. В результате получилась богатая, иммерсивная и одновременно темная, холодная, в каком-то смысле парализующая сознание и завораживающая песня. ​