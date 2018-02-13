Российскую премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» перенесли с 3 на 11 мая. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на представителей Disney Company.

«Мы не комментируем перенос даты выхода фильма в прокат», — добавили в Disney.

Изначально в России должны были показать новую часть супергеройской саги в числе самых первых: в США лента выйдет в прокат 4 мая. Теперь, как отмечает DTF , россияне посмотрят картину после Германии, Польши, Италии, Франции, Украины, Канады, Великобритании, Японии и Румынии.

На начало мая не запланировано крупных российских премьер, кроме картины «Собибор». Военная драма выходит 3 мая, ее режиссер — Константин Хабенский, а идея фильма принадлежит министру культуры Владимиру Мединскому.

Министр культуры в ответ на просьбы журналистов прокомментировать перенос «Мстителей» заявил, что не в курсе ситуации. «Я не знаю, я ничего не знаю», — сказал Мединский.

В третьей части супергеройского фильма появится максимальное количество персонажей из киновселенной Marvel, в том числе герои «Стражей Галактики».