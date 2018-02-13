Актер Майкл Фассбендер будет играть в продолжении короткометражного боевика Kung Fury. Об этом сообщает Variety.

В фильме Дэвида Сандберга также сыграет Дэвид Хассельхофф, который снимался в первой части. Создатели фильма ранее представили первую иллюстрацию к будущей картине.

facebook / @kungfuryofficial Первая иллюстрация к будущему фильму

В первом фильме рассказывается о полицейском из Майами по прозвищу Kung Fury. Он отправляется в прошлое, чтобы сразиться с кунг-фюрером Адольфом Гитлером, но случайно попадает в место с викингами и динозаврами, которые могут стрелять лазерными лучами из глаз.

Средства на создание получасового пародийного фильма в духе боевиков 80-х собрали на краудфандинговой платформе, а его премьера состоялась в мае 2015 года на Каннском кинофестивале. Первую часть также выложили в свободный доступ, посмотреть ее можно здесь.