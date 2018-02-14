В честь своего столетия Mido выпускает Commander Big Date — линейку инновационных моделей с увеличенной апертурой даты в положении «6 часов». Для этих моделей Mido разработала на базе калибра Caliber 80 эксклюзивный механизм с увеличенным вариантом апертуры даты. Новую линейку отличают элегантный круглый корпус из сатинированной нержавеющей стали и полированный безель.

Commander Big Date обладает и эксклюзивным механизмом с автоподзаводом. Калибр Caliber 80 выделяется не только оригинальным окном даты, но и внушительной автономией: запас хода достигает 80 часов, а водонепроницаемость Commander Big Date составляет 5 бар (50 метров).

Премьера новой линейки из четырех моделей состоялась 1 января 2018 года. С нее начались торжества в честь векового юбилея компании.