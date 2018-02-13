Представители рэпера Кендрика Ламара заявили, что он запретил снимать свои концерты только профессиональным фотографам, фанатам пользоваться смартфонами на его выступлениях, чтобы сделать снимки или видео, можно. Об этом сообщает Pitchfork.

По словам представителей музыканта, Ламар выступил против сторонней профессиональной съемки. Его концерты документирует компания Top Dawg Entertainment, которая потом отправляет избранные снимки прессе. Это распространенная практика среди знаменитостей.

Ранее в ряде СМИ, в том числе The Guardian, распространилась информация о том, что Кендрик Ламар ввел запрет на съемку своих выступлений, который касается и журналистов, и фотографов, и фанатов. Подобный шаг уже предприняли музыканты Джек Уайт, Принс и Алиша Киз, запретив поклонникам записывать их выступления на камеры смартфонов.

Несколько дней назад Кендрик Ламар выпустил клип на трек All the Stars, записанный совместно со SZA. Эта песня входит в саундтрек к «Черной пантере», который продюсирует Кендрик Ламар.

В конце января Кендрик Ламар получил «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом» (Damn.), «Лучшее рэп-исполнение с вокалом» (Loyalty), «Лучшее рэп-исполнение» (Humble), «Лучшая рэп-песня» (Humble) и «Лучший клип» (Humble).