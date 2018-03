На YouTube-канале So I Had This Idea появилось руководство по созданию реплики «самого безопасного огнемета».

Чтобы сделать в домашних условиях аналог огнемета The Boring Company Илона Маска, потребуются следующие материалы: винтовка для страйкбола STAR XR-5 1508 Airsoft Gun, баллон пропана, удлинительный шланг, паяльная лампа и велосипедный держатель для бутылки.

Илон Маск начал продавать огнеметы The Boring Company в конце января. Несмотря на то, что огнеметы стоимостью 500 долларов за штуку продавались по предзаказу, за четыре дня их все раскупили. Глава SpaceX заработал на этом не менее 10 миллионов долларов.

«Когда наступит зомби-апокалипсис, вы порадуетесь своей покупке. Огнемет поможет вам против орды мертвецов, а если нет — мы вернем вам деньги», — пообещал Маск покупателям.