Создатели биографической драмы «Довлатов» Алексея Германа-младшего подтвердили, что фильм будет идти в российском прокате с 1 по 4 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Продюсер картины Артем Васильев прокомментировал это обстоятельство. «Прокат необычной картины тоже должен быть необычным. Люди уже интересуются этим фильмом. Кинотеатры также поддержали эту идею. Посмотрим, чем это закончится, но тот интерес, который уже проявляют люди к прокату, вселяет надежду», — рассказал Васильев.

Режиссер ленты Алексей Герман добавил, что сейчас идет интенсивная подготовка к Берлинскому фестивалю («Довлатов» вошел в основной конкурс кинофестиваля), отметив, что такой короткий прокат — это «определенный авантюризм».

Один из продюсеров фильма, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, рассказал, что телепремьера «Довлатова» состоится не сразу. «Это будет нескоро, идите в кино. Мы с продюсерами сейчас обсуждаем все нестандартные стратегии и задействуем все форматы Первого канала, особенно учитывая любовь к творчеству Довлатова Ивана Урганта», — сказал он.

Действие картины разворачивается в Ленинграде в начале 70-х годов, фильм расскажет о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова накануне эмиграции Иосифа Бродского, с которым дружил писатель.

Сергея Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич. В роли нобелевского лауреата Иосифа Бродского выступил Артур Бесчастный, в фильме также играют актеры Данила Козловский, Елена Лядова и Светлана Ходченкова. Семья Сергея Довлатова участвовала в создании картины.

Посмотреть трейлер «Довлатова» можно здесь.

